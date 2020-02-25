Haberler » 3. Sayfa » Kastamonu'da havuza düşen çocuk, jandarmanın ilk yardımıyla kurtarıldı - Haberler

Kastamonu'da havuza düşen çocuk, jandarmanın ilk yardımıyla kurtarıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir parkta süs havuzuna düşen çocuk, uzman jandarmanın yardımıyla hayata tutundu.

25.02.2020 01:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:45Kastamonu'da havuza düşen çocuk, jandarmanın ilk yardımıyla kurtarıldı
'nun ilçesindeki bir parkta süs havuzuna düşen çocuk, uzman jandarmanın yardımıyla hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir parka ağabeyi ile birlikte gelen 9 yaşındaki Arda Dilsiz, parktaki süs havuzunda ördek ve kuğuları seyrettiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu havuza düştü. Kardeşini kurtaramayan ağabeyi, çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunan işletme çalışanları Ecem Özdemir ve Tolunay Çetin tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk yardımı, Çatalzeytin İlçe Komutanlığında görevli Uzman Jandarma İhsan Müjdeci yaptı. 9 yaşındaki Arda Dilsiz, Uzman Jandarma İhsan Müjdeci'nin müdahalesiyle bilinci açıldı.

İşletme sahibi Tamer Çetin'e ait araçla İlçe Devlet Hastanesine getirilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  25 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
25.02.2020 03:22:09