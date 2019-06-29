29.06.2019 21:49
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Kastamonu'da hortum paniği kamerada

Kastamonu'da hortum paniği kameradaKASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Kastamonu 'da hortum paniği kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay sabah saatlerinde Kastamonunun İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnebolu Zaferyolu Caddesi mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede oluşan metrelerce uzunluktaki hortum vatandaşları korkuttu. Sahil bölgesine gelerek hortumun oluşumunu ve hareketini seyreden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İnebolu Limanı mevkisine hareket eden hortum liman dışından yoluna devam ederek kısa süre sonra gözden kayboldu. Hortumun sahile yaklaşma anı ise vatandaşların kameralarına yansıdı.Kastamonu'da hortum paniği kamerada
Kaynak: İHA
Karadeniz , İnebolu , Kastamonu , Genel

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