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Kastamonu'da hükümlüler şehit mezarlarının temizliğini yaptı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarlarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.

20.07.2019 18:50 Kastamonu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, şehit mezarlarında bakım ve temizlik çalışması yaptı.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında hükümler, şehit mezarlıklarını temizledi.
Daha sonra İnebolu Cumhuriyet Savcısı Soner Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Öznur Canatan refakatinde, Çubuk köyünde Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Arslan'ın kabrini temizleyen hükümlüler, şehidin babası Hüseyin Arslan ve annesi Emine Arslan'a da ziyarette bulundu.
Hükümlüler, Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Dibek köyündeki kabrini temizleyerek çiçek dikti.
Kaynak: AA
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, İnebolu, Güncel

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