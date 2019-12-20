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Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

20.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:11

'nun ilçesine bağlı Alatarla köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki ailenin tarafları bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti. İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BATMAN'DA DA AYNI NEDENLE KAVGA ÇIKTI: 1'İ AĞIR 17 YARALI

Batman merkeze bağlı Oymataş köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Şahin ve Tutar aileleri arasında Ünlüce mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. ekipleri, olayın ardından mezrada güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
ASASD: cahillik ve para bir arada oldu mu maalesef hep böyle ölümlü olaylar oluyor ortada, biri anlaşmaya varmak istese bile karşı taraf eğitimsiz oldu mu bir küfürle bile olayları çığrından çıkartabiliyor, arka planını bilemem olayın ama ne olur olsun kimse allahın yarattığı kuldan ölümü hakedemez, ama cahil olunca insanlar beyinleri boşluğa sürülüyor ve bir anlık sinirle on kişiye bile öldürebiliyor, neyse olan olmuş allah rahmet eylesin kalanlar ömür boyu çekecek acısını psikolojik olarakda çökecek
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DAVAR: Dep dep gari
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KUZEYİN UŞAĞI: YAHU. cahiller. . . . neyi paylaşamadınız. dünya malı dünyada kalır. bir avuç toprak için. . ALLAH rahmet eylesin. yaralılara şifa versin. çok yazık olmuş. . . .
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