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Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'da aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

19.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:28Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'da aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Daday ilçesine bağlı Ertaş Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ercan Buyurukcu (25) ve Ersin Buyurukcu (31) kardeşler ile Sami Baki (56) ve eşi Seher Baki (55), köy meydanında karşılaştı. 2 taraf arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kardeşler, sopa ve balta ile Seher-Sami Baki çiftini yaraladı. Sami Baki de tabancayla Buyurukçu kardeşlere ateş açtı. 2 kardeş de yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Buyurukcu kardeşler ile Baki çifti, Daday İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralı olan Ercan Buyurukcu hayatını kaybetti. Kardeşi Ersin Buyurukçu ise, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.



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Kaynak: DHA

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