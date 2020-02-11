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Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

11.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:43
'nun ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kurtşeyh Mahallesi'nde yaşayan Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evin yan tarafında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın ev, samanlık ve ahıra sıçradı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen Devrekani, Kastamonu ve Seydiler Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında Emiroğlu ailesine ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da iki katlı ev, ahır ve samanlık yandı

Devrekani, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA


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