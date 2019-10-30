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Kastamonu'da iki katlı ev kül oldu, 5 ton sarımsak yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kül olurken, hane halkına ait 5 ton sarımsak da yandı.

30.10.2019 23:55Kastamonu'da iki katlı ev kül oldu, 5 ton sarımsak yandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kül olurken, hane halkına ait 5 ton sarımsak da yandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde Mustafa Ay'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ay ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Ay'a ait 5 ton sarımsak da yandı.
(İHA)

Mustafa Ay, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Kaynak: İHA

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