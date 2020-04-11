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Kastamonu'da iki mahalle daha karantinaya alındı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle daha karantinaya alındı.

11.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:52
Kastamonu'da iki mahalle daha karantinaya alındı
Kastamonu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle daha karantinaya alındı.

Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçedeki bazı köylerde vaka görülmesi üzerine tedbir amaçlı Ortalıca köyünün Belen Mahallesi ile Çepni köyünün Sakızcı Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kentte daha önce 7 köy ve 14 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Ortalıca, Tosya, Güncel
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