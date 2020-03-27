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Kastamonu'da il dışından gelenlere karantina uygulaması başladı

Kastamonu'da il dışından gelen vatandaşlara 15 gün boyunca evinde veya otelde yapılacak karantina uygulaması başladı.

27.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:10
Kastamonu'da il dışından gelenlere karantina uygulaması başladı
Kastamonu 'da il dışından gelen vatandaşlara 15 gün boyunca evinde veya otelde yapılacak karantina uygulaması başladı. Bu kapsamda Kastamonu Havalimanına gelen yolcular, gitmelerine izin verilmeyerek gözetim altına alındı.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele çalışmaları sürüyor. Tosya'da ve Devrekani 'de il dışından gelen iki kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine Kastamonu'ya il dışından gelen vatandaşlara 15 gün karantina uygulanacağı açıklandı. Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince il dışından gelen vatandaşlara uygulanacak olan 15 günlük gözetim başladı. İstanbul 'dan Kastamonu Havalimanı'na gelen yolcuların havaalanından çıkışına izin verilmedi. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince 15 gün gözetim altında tutulacak. İkametleri Kastamonu'da olan yolcular ise, taahhütname imzalayarak evlerinden 15 gün boyunca çıkmamaları şartıyla havalimanından çıkışlarına izin verildi. Çocuklarını almaya gelen bazı vatandaşlar ise, yine taahhütname imzalayarak 15 gün boyunca evden çıkmamaları şartıyla gitmelerine izin verildi. İl dışından gelen vatandaşlara yönelik karantina çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
Çatalzeytin'den Kastamonu'ya kızını almaya geldiğini belirten Sezai Karadeniz, "Alınan bir karar var ise bununla ilgili genelge yayınlanması gerekiyor. Bu yüzden de İstanbul'dan Kastamonu'ya bu uçağın kaldırılmaması gerekiyordu. Allah'tan kızım Kastamonu'da ikamet ettiği için kızımı ancak alabildim" dedi.
İstanbul'dan gelen akrabamı almak için İnebolu'dan Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Tevfik Zorlu, "15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulayarak evde kalma şartıyla alabileceğiz" diye konuştu.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Devrekani, İstanbul, Güncel

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