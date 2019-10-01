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Kastamonu'da ilçeye kadar inen ayı, 10 arı kovanını parçaladı

Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar inen ayı, 10 arı kovanını parçalayarak zarar verdi.

01.10.2019 13:14Kastamonu'da ilçeye kadar inen ayı, 10 arı kovanını parçaladı
Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar inen ayı, 10 arı kovanını parçalayarak zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Ece Mahallesi'ne inen ayı, arı kovanlarına zarar verdi. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve gece vakti Cide ilçesine kadar inen ayı, Ece Mahallesi'nde ikamet eden Şenol Uysal'a ait arı kovanlarına zarar verdi. Duydukları sesler üzerine dışarıya çıkan ev sahipleri, kovanları yerde parçalanmış halde buldu. Ayının 10 arı kovanına zarar verdiği belirlendi. Kovan içerisindeki arılar ise telef oldu.

Öte yandan, Kastamonu'da daha önce de il genelinde 17 büyükbaş hayvan telef olurken, hayvan otlattığı sırada ayının saldırdığı 2 kişi de yaralanmış, büyükbaş hayvanların yanı sıra ayrıca 4 köpek, 1 eşek ve 2 koyun da ayının saldırısı sonucunda telef olmuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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