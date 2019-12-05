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Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı

Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:40Kastamonu'da
'da "insan kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'dan 2 araç ile uyruklu kişilerin Kastamonu'ya getirildiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu-Ankara kara yolunda durdurulan araçta Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.
Yapılan incelemelerde Suriye uyruklu 14 kişinin adlarına düzenlenmiş sahte kayıt belgeleri ele geçirildi.
Yakalananlar 800 ila 3 bin lira karşılığında Kastamonu'ya getirildiklerini iddia etti.
Bunun üzerine yapılan operasyonda H.K. ve G.B ile Suriye uyruklu M.E, Y.E. ve S.E, İran uyruklu F.M, Irak uyruklu Q.M.H.A gözaltına alındı.
Yakalanan 14 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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