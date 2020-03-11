Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü
Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü Kastamonu-Devrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti.
11.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:09
Kastamonu 'da iş makinesi kazası: 1 ölü
KASTAMONU - Kastamonu- Devrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti. Bu sırada araçtan düşen sürücü, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak mevkisinde Gültekin Gündüz idaresindeki Ağlı Belediye Başkanlığına ait iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan toprak yola girerek duran iş makinesinin sürücüsü Gültekin Gündüz ise iş makinesinden düşerek aracın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gündüz'ün cesedi, yapılan inceleme sonrasında Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
KASTAMONU - Kastamonu- Devrekani karayolunda yoldan çıkan iş makinesi, karşı şeride geçti. Bu sırada araçtan düşen sürücü, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak mevkisinde Gültekin Gündüz idaresindeki Ağlı Belediye Başkanlığına ait iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan toprak yola girerek duran iş makinesinin sürücüsü Gültekin Gündüz ise iş makinesinden düşerek aracın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gündüz'ün cesedi, yapılan inceleme sonrasında Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kastamonu'da iş makinesi kazası: 1 ölü
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