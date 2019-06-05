05.06.2019 12:21
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Kastamonu'da jandarmadan şeker ikramı

Kastamonu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara şeker ikram etti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara şeker ikram etti.
Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yol uygulaması yaptı.
Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Ekipler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bu yolda hep birlikteyiz" ve "Dikkat sizden notlar bizden" projeleri kapsamında sürücülere broşürler vererek uyarılarda bulundu.

Ekiplerin bayram tatili boyunca trafik kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Taşköprü, Hanönü, Jandarma, Kastamonu, Güncel