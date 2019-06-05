Kastamonu'da jandarmadan şeker ikramı

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara şeker ikram etti. Taşköprü
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla yol uygulaması yaptı.
Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Ekipler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bu yolda hep birlikteyiz" ve "Dikkat sizden notlar bizden" projeleri kapsamında sürücülere broşürler vererek uyarılarda bulundu.
Ekiplerin bayram tatili boyunca trafik kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Taşköprü
, Hanönü
, Jandarma
, Kastamonu
, Güncel