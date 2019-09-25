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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

25.09.2019 22:30Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Teke köyünde, izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda S.Ş, K.Ç. ve N.I, suçüstü yakalandı.
Kaçak kazı yapılan alanda, 3 metre uzunluğunda altın arama çubuğu, kazma, kürek, manivela ve pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.
Ayrıca, şahısların üzerinde bulunan ve tarihi eser kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen farklı markalardaki 3 akıllı telefona el konuldu.

Kastamonu, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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