Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
30.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:04
Kastamonu 'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Alçıcılar köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapılan alanda ise jeneratör, balyoz, kürek, 27 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Merkeze bağlı Alçıcılar köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapılan alanda ise jeneratör, balyoz, kürek, 27 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Kaynak: AA