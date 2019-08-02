Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kastamonu'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 275 paket gümrük kaçağı sigara ve 23 şişe alkol yakaladı.

02.08.2019 16:14 Kastamonu'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 275 paket gümrük kaçağı sigara ve 23 şişe alkol yakaladı. Olayda araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinden geçmekte olan D-100 karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 KHG 15 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, otomobil içerisinde muhtelif markalarda 275 paket gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe alkol ele geçirdi. Sigara ve alkole el koyan ekipler, sürücü H.T. ile otomobilde bulunan M.T. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:35   Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı
17:32   Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan merkez tren istasyonu polis operasyonu sebebiyle kapatıldı.
17:25   Kula'da trafik denetimleri artırıldı
17:22   İzmir'in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun...
17:17   Jandarma trafikten helikopterli denetim
17:14   Yangının ardından Balıkesir Valisinden açıklama
17:07   Gölbaşı'nda ormanlık alan yandı