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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

09.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:56
Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu
Kastamonu 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu Tosya kara yolu Elyakut köyünde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulmuş, 1816 cep telefonu kulaklığı, 2 bin 72 akıllı telefon bağlantı kablosu, 822 şarj aleti, 822 bluetooth kulaklık, 249 SD kart, 328 araç içi çakmak şarj aleti, 52 sim kart adaptörü ve 53 kartlık ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Araç, Güncel
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