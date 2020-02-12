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Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

12.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:56Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- karayolu Saraçlar Mahallesi İhsangazi kavşağında Bülent S. (45) idaresindeki 06 UBH 45 plakalı kamyon ile Uğur B. (45) yönetimindeki 37 DF 523 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İlhan Yılmaz (43), Yusuf Yalçın Kapı (54), Faik Salcı (46), Ahmet Sirkecioğlu (45) ve Yılmaz Çeltikçi yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Çeltikçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada İlhan Yılmaz'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrasında trafik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

SARAÇLAR MAHALLESİ, Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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