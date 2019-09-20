Haberler » Güncel » Haber

Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20.09.2019 22:34Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı taksi Kastamonu-Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Eymen ve Hüseyin Daban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:20 Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
23:20 Kütahya'da kayıp kişinin cesedi barajda bulundu
23:20 Spor sesi görenler futbol milli takımı belçika'yı 1-0 mağlup etti
23:19 Tunus'ta iklim değişikliği protestosu
23:19 Neslican tay hayatını kaybetti (1)
23:18 Traktör kullanırken pompalı tüfekle vurulan muhtar, öldü
23:18 Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto