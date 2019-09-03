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Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

03.09.2019 16:28 Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 397 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu- Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.
Yapılan incelemede, araçta yanmış halde üç kişinin cesedine ulaşıldı.
Bu kişilerin kimlikleri Niyazi Çakır (35), Birol Özdemir (37) ve Necati Akbaş (42) olarak tespit edildi.
Cenazeler, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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