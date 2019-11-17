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Kastamonu'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:00Kastamonu'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
'nun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı kamyonet, Özboyu köyü mevkisinde devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Satiye (64) ile gelini Sakine Uysal (43) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Tosya-Kastamonu kara yolu, jandarma, bölge trafik denetleme ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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