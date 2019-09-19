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Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

19.09.2019 12:44Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Uğur Salepçioğlu'nun (26) kullandığı 06 BV 855 plakalı kamyonet, Taşoluk köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçtaki Şule (14), Ali Osman (9) ve Mine Salepçioğlu (15) yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur ve Ali Osman Salepçioğlu, müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu, İnebolu, Güncel

Kaynak: AA

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