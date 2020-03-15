Kastamonu'da kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı
Kastamonu'da bir kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı.
15.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:16
Kastamonu 'da bir kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde bir kaportacı dükkanında tamir için bekleyen otomobilde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, dükkanda da maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde bir kaportacı dükkanında tamir için bekleyen otomobilde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, dükkanda da maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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