Kastamonu'da kar etkili oluyor
Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
18.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
Kastamonu 'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Merkeze bağlı Kadıdağı, Devrekani-Ababa kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık mevkileri ile Küre- İnebolu kara yolunda dün akşamdan bu yana kar yağışı etkili oluyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Devrekani, Taşköprü, Küre ve Ağlı ilçe merkezlerinde de zaman zaman yağış görülüyor.
Küre-İnebolu kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yağışın yoğun olduğu yerlerde karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırırken, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor.
Merkeze bağlı Kadıdağı, Devrekani-Ababa kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık mevkileri ile Küre- İnebolu kara yolunda dün akşamdan bu yana kar yağışı etkili oluyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Devrekani, Taşköprü, Küre ve Ağlı ilçe merkezlerinde de zaman zaman yağış görülüyor.
Küre-İnebolu kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri, yağışın yoğun olduğu yerlerde karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırırken, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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