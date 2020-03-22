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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 30 köy yolu açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 34 köy yolundan 30'u açıldı.

22.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:12
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 30 köy yolu açıldı
Kastamonu 'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 34 köy yolundan 30'u açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek kesimlerde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu yollardan 30'unda yeniden ulaşım sağlandı. Azdavay ve İnebolu'da ise ikişer köye ulaşım hala sağlanamıyor.
Bu arada, İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Güncel

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