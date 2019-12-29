Haberler » Güncel » Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Haber

Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köyden 36'sının yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

29.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:08 Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köyden 36'sının yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.


Kar yağışı nedeniyle merkezde 50, Bozkurt'ta 4, İnebolu'da 1 ve 'de 5 olmak üzere kapanan 60 köy yolunun 36'sı ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 19, İhsangazi'de 5 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


İhsangazi, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:08   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Haber
18:06   Konya yolunda kar yağışı - Haber
18:06   Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2) - Haber
18:04   "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikram edildi - Haber
18:04   Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
29.12.2019 18:11:25