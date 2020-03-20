Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışının oluşturduğu güzellik, drone ile görüntülendi.Merkeze bağlı Kadıdağı, Devrekani-Ababa kara yolunun Yaralıgöz, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun Isırganlık mevkileri ile Küre-İnebolu kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.Kar kalınlığı Bozkurt ilçesi Mamatlar köyünde 61, Devrekani ilçesi Kuz köyünde 27, İhsangazi ilçesi İnciğez köyünde 5, Araç ilçesi orman sahasında da 4 santimetre ölçüldü.Devrekani, Küre, Seydiler, Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı ilçe merkezlerinde de zaman zaman kar yağışı görülüyor.Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.Ormanların arasından uzanıp giden zorlu güzergahta eşsiz güzellikler sunan ormanlar, kar yağışının ardından drone ile havadan görüntülendi.Karayolları Bakımevi ekipleri de güzergahlarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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