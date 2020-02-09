Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

Kastamonu-Ankara kara yolu Ilgaz Dağı mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ilgaz Dağı'ndaki rampaları tırmanamayan tır ve otomobiller yolda kaldı.

Kayan araçlara müdahale sırasında yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sürücülerden Timur Sabırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nı gezmek için yola çıktıklarını söyledi.

Arazi aracı kullandığını, yolda kalan vatandaşlara yardım ettiğini anlatan Sabırlar, "Araçlar yolda kalmış. Biz de yardım amaçlı durduk." dedi.

Kaynak: AA