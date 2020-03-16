Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi
Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
16.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:46
Kastamonu 'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun kenarındaki ormanlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Zaman zaman sis ile bütünleşen manzaralar kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Drone ile havadan görüntülenen manzaralar, seyrine doyum olmayan güzellikleri gözler önüne serdi.
Kar yağışıyla ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun kenarındaki ormanlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Zaman zaman sis ile bütünleşen manzaralar kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Drone ile havadan görüntülenen manzaralar, seyrine doyum olmayan güzellikleri gözler önüne serdi.
Kaynak: AA
Manşet
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