Menü
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi - Güncel

Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

16.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:46
Kastamonu'da kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi
Kastamonu 'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun kenarındaki ormanlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Zaman zaman sis ile bütünleşen manzaralar kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Drone ile havadan görüntülenen manzaralar, seyrine doyum olmayan güzellikleri gözler önüne serdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Abana, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Diyanet İşleri Başkanı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?