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Kastamonu'da 'karaca' öldüren kişiye 8 bin TL ceza

KASTAMONU'da, soyu tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan karacayı öldüren U.H.'ye 7 bin 931 TL ceza kesildi.

09.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:12Kastamonu'da 'karaca' öldüren kişiye 8 bin TL ceza

KASTAMONU'da, soyu tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan karacayı öldüren U.H.'ye 7 bin 931 TL ceza kesildi.

Araç ilçesi Gemi köyünde civarlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, soyu tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan bir karacayı ölü halde buldu. Civarda araştırma yapan ekipler, karacayı avlayanın U.H. adlı kişi olduğunu belirledi. U.H.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 7 bin 931 TL idari yaptırım uyguladı. Öldürülen karaca ise Kastamonu Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.



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Kaynak: DHA

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