Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'da karantinadakilere Pınarbaşı kara çorbası, simit ve pastırma ikramı

Kastamonu'da, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantina altına alınanlara, Pınarbaşı kara çorbası, Kastamonu pastırması ve simidi ikram edildi.

05.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:40
Kastamonu'da karantinadakilere Pınarbaşı kara çorbası, simit ve pastırma ikramı
Kastamonu 'da, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantina altına alınanlara, Pınarbaşı kara çorbası, Kastamonu pastırması ve simidi ikram edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kastamonu'daki yurtlarda gözlem altında tutulan 253 kişiye, Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaretli yöresel lezzetler ikram edildi.
Karantinada kalanlara çorba ve pastırmanın yanında ürünler hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıtıldı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın hastalığı bertaraf etmek adına önemli mücadeleler verdiğini söyledi.
Türkiye'nin de bu süreçte mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Yaşar, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu hastalıkla mücadeleyi el birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanımız ve sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Belediye olarak ilçede tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yaşar, "Yurt dışında olup da Türkiye'ye dönen vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlar Türkiye'de çeşitli illerde 14 gün süreyle misafir ediliyor. Amerika gibi diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen bazı vatandaşlar Kastamonu öğrenci yurtlarında misafir edilmekte." diye konuştu.
Yaşar, belediye olarak karantinadaki kişilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz, onlara 14 günlük süre içinde yalnız olmadıklarını hissettirmek, yanlarında olduğumuzu göstermek adına coğrafi işaret tescili alınmış Pınarbaşı'mıza ait kara çorbamızı ikram ettik. Onlara dünyanın başka yerinde tadamayacakları böylesine güzel bir tadı tattırmak hem de moral ve motivasyon olarak yanlarında olduğumuzu göstermek adına böyle bir ikramda bulunduk. Yanlarında olduğumuzu unutmasınlar, onlar orada yalnız değiller."
Yurtlarda ikramların dağıtımını Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak organize etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Pınarbaşı, Kastamonu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da karantinadakilere Pınarbaşı kara çorbası, simit ve pastırma ikramı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı - Haber 13:25: Seydikemer'de orman yangını - Haber 13:25: İZMİR Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim - Haber 13:25: MUĞLA Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi - Haber 13:25: KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber