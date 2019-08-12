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Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı

Kastamonu'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

12.08.2019 04:16 Kastamonu'da kasapların
Kastamonu'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Subaşı köyü meydanında, kasaplar Abdullah (41), Ecevit (45) ve Alaattin T. (46) ile Adem C. (40) arasında kıyma çekme nedeniyle tartışma çıktı.
Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında söz konusu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alaattin T. ile Adem C'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, polis ve özel harekat ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Güncel

Kaynak: AA

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