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Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.

27.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:13 Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor
'nun ilçesinde alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.
Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan Kemal Vural'ın (60) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürüyor.
Yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
Seydiler ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan Vural'ın evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kemal Vural, Kastamonu, Seydiler, Güncel

Kaynak: AA

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