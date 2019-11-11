Haberler » Güncel » Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu - Haber

Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadın ölü bulundu.

11.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:34Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadın ölü bulundu.
Kese köyündeki ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri inceleme sonucu hayatını kaybeden kişinin Fethiye Şenel olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kese köyünde alzaymır hastası Fethiye Şenel'in evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.
Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından iz takip ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması yürütülmüştü.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:08 AGD Üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti
00:08 BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"
00:02 AGD ÜYELERİ BANGLADEŞ'TEKİ İDAM KARARLARINI PROTESTO ETTİ
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2019
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
23:02 Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 00:12:04