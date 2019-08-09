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Kastamonu'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayvan otlatmaya giderken kaybolan Mustafa Mutlu için arama çalışması başlatıldı.

09.08.2019 23:06 Kastamonu'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayvan otlatmaya giderken kaybolan Mustafa Mutlu için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Düzağaç köyünde 8 Ağustos'ta hayvan otlatmaya giden Mutlu (20), geri dönmedi. Mutlu'nun yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından bugün sabah saatlerinden itibaren arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de katıldı.
Arama çalışmalarında akşama kadar bölgeyi detaylı şekilde arayan ekipler, bir bulguya rastlayamadı.

Ara verilen arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

Mustafa Mutlu, Doğanyurt, Kastamonu, Düzağaç, Güncel

Kaynak: AA

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