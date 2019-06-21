21.06.2019 16:25
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Kastamonu'da kayıp kişi ölü bulundu

Kastamonu

Kastamonu'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu 'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Fatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu.
AFAD , UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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