21.06.2019 16:47
Haberler » Güncel » Haber

Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu

Kastamonu

KASTAMONU'da, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Küçük'ün (63), Karaçomak Barajı'nda cesedi bulundu.

KASTAMONU'da, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Küçük'ün (63), Karaçomak Barajı'nda cesedi bulundu.
Ailesi il dışında bulunan Fatih Küçük'ten haber alamayan yakınları, 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu. Küçük'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalara katılan komşuları, bugün öğle saatlerinde merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Karaçomak Barajı kenarında Küçük'e ait otomobili buldu.
İhbar üzerinde gelen jandarma ekipleri, çevrede iz takip köpeği ile arama yaptı. Çalışmada sırasında barajda erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan cesedin Fatih Küçük'e ait olduğu belirlendi.
Balık tutarken dengesini kaybederek suya düşmüş olabileceği tahmin edilen Fatih Küçük'ün cansız bedeni, Kastamonu Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
Fatih , kastamonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:18 ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Yeni Mezunlarını Verdi
17:18 15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor
17:18 TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
17:17 Çiftçiye hasatta kolaylık için tarla yolları açıldı
17:17 Yaralar sarılıyor
17:17 Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu
17:17 BİNALİ YILDIRIM KAĞITHANE'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ