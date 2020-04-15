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Kastamonu'da kaymakamdan 20 yaş altı gence kitap hediyesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan gencin kitap isteği Kaymakamlık tarafından karşıladı.

15.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:03
Kastamonu'da kaymakamdan 20 yaş altı gence kitap hediyesi
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan gencin kitap isteği Kaymakamlık tarafından karşıladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yaş altı gencin kendisine annesinin sosyal medya hesabından ulaştığını söyledi.

Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Lokman Kerim Hatırlı'nın kendisinden kitap istediğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Tosya Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan öğretmenimiz, öğrencimizi evinde ziyaret ederek gönderdiğimiz kitapları teslim etti. Koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla evden çıkamayan 20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın büyük çoğunluğu okul çağında olduğu için kitap ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kastamonu, Tosya, Güncel
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