Kastamonu'da Kış Kurtarma Timi Kuruldu

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesinde kayaklı kış kurtarma timi kurularak, eğitim çalışmalarına başlandı.İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, yaptığı açıklamada, UMKE'nin Sağlık Bakanlığına bağlı gönüllü sağlık personellerinden oluştuğunu hatırlattı.112 Acil Servis hizmetlerinin yanında afet ve olağan dışı durumlarda UMKE'nin de her an göreve hazır olduğunu anlatan Yılmaz, "Kastamonu, yüz ölçümünün yüzde 70'e yakını orman olan bir kent. Karadeniz Bölgesi'nde ise zor bir coğrafyaya sahip. Gerek iklim koşulları gerek coğrafyanın getirdiği zorluklarda yaşanabilecek her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Bundan dolayı UMKE gönüllerimize büyük görevler düşüyor. Gönüllülerimiz aldıkları özel eğitim ve donanımla yerinde müdahale etme kabiliyetlerini kullanarak en etkili şekilde müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.Yılmaz, 30 kişiden oluşan timin zorlu koşullarda hayatta kalma, kayaklı kurtarma, kar evi yapımı gibi eğitimlerden geçirildiğini belirtti.Son yıllarda Kastamonu'da doğa sporlarında da büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Özellikle kış turizminde önemli gelişmelerin yaşandığı Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda sporcular zirve yürüyüşleri yapıyor. Aynı şekilde bölgede Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinin kayak tesisleri yer alıyor. Dolayısıyla karda arama kurtarma çalışmalarına da her an hazırlıklı olmak zorundayız. Alanında uzman eğitmenlerden bilgiler alarak, uygulama yapan gönüllülerimiz olası kriz anında göreve hazır bir şekilde bekliyor."