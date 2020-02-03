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Kastamonu'da KOM ekiplerinden kaçakçılık operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla ilgili operasyon düzenlendi.

03.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:34Kastamonu'da KOM ekiplerinden kaçakçılık operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 260 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 110 adet doldurulmuş makaron, 49 adet nargile melası, 6 adet elektronik sigara, 6 bin 900 TABDK Bandrolü, 2 bin 466 adet cinsel içerikli hap, 494 adet cinsel içerikli içecek, 303 adet cinsel içerikli çikolata, 28 kilogram cinsel içerikli macun ve 10 adet cinsel içerikli ürün (macun, sıvı, jel kapsül vb) ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgiil olarak 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KOM ekiplerinin, Kastamonu'da İl genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında mücadelenin etkin ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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