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Kastamonu'da komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:05Kastamonu'da komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 4 gözaltı
'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ mensuplarının 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının, öncesinde öğrenilmesi suretiyle sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komiserlik sınavında usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını nitelikli dolandırıcılık suçlarından tespitleri yapılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 4 şüpheli, ikametlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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