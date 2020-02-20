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Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı

Kastamonu'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

20.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:40Kastamonu'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 4 gözaltı
'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını, öncesinde edindiği, sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında komiserlik sınavında usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını nitelikli dolandırıcılık suçlarından tespitleri yapılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 4 şüpheli, ikametlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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