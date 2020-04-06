Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 247 kişi ve 6 iş yerine para cezası

Kastamonu'da, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 6 iş yeri ile 247 kişiye para cezası uygulandı.

06.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:38
Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 247 kişi ve 6 iş yerine para cezası
Kastamonu 'da, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 6 iş yeri ile 247 kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, 21 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde 20 yaş altı ve 65 üstü kişilerin evden çıkmalarının kısıtlanması kararı ile sosyal mesafeye, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 247 kişi ile 6 iş yerine yasaklara uyulmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.
Ekipler, söz konusu kişilere ve iş yerlerine toplam 124 bin 926 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kastamonu, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 247 kişi ve 6 iş yerine para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber 14:04: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 14:02: Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı - Haber 14:02: Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak - Haber 14:02: Başkan Ergü'den "evde kalın" çağrısı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler