Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası uygulandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 55 kişiye para cezası verildi.
14.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:40
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Açıkgöz, mücadele kapsamında ilçede şu ana kadar alınan tedbirlere uymayan 55 kişiye 82 bin 710 lira ceza uygulandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Ali Açıkgöz, Kastamonu, Cide, Güncel