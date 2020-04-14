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Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası uygulandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 55 kişiye para cezası verildi.

14.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:40
Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası uygulandı
Kastamonu 'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 55 kişiye para cezası verildi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Açıkgöz, mücadele kapsamında ilçede şu ana kadar alınan tedbirlere uymayan 55 kişiye 82 bin 710 lira ceza uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Açıkgöz, Kastamonu, Cide, Güncel
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