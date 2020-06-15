Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi

Kastamonu Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına konusunda uyardı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakalar nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara aynı uyarılarda bulundu.

15.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:09

Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARI KONUSUNDA UYARI

Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.

Kastamonu'da koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi

BURSA VALİSİ'NDEN DE UYARI GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Canbolat,"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca Valilikler'den uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa’da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

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