Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 2 kişiye para cezası
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan yasağa uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
24.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:10
Kastamonu 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan yasağa uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Tosya ilçesinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri Üçoluklar mevkisinde H.A. (70) ve H.S'yi (75) tespit etti.
Ekipler, söz konusu 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Tosya ilçesinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri Üçoluklar mevkisinde H.A. (70) ve H.S'yi (75) tespit etti.
Ekipler, söz konusu 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA