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Kastamonu'da kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle vatandaşların hijyen açısından bir sorun yaşamaması için su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

13.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:52
Kastamonu'da kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle vatandaşların hijyen açısından bir sorun yaşamaması için su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.
Vidinlioğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.
Dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biri olduklarını dile getiren Vidinlioğlu, Türkiye'de bu işi en kapsamlı yapan il olduklarını söyledi.
Salgına karşı alınan kararların ardından şehirde fırsatçılara göz açtırılmaması adına zabıta ekiplerine gerekli talimatların verildiğini vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:
"Fırsattan istifade etmek töremize yakışır durum değil. Aslında sağlık hepimizin derdi olmalı. Hatta böyle durumlarda kazancından bile bir miktar taviz verip sağlıklı nesil için ürünleri daha uyguna vermek sosyal dayanışma açısından daha hoş tavır olur. Kubbede bırakılan seda önemli. İnşallah böyle haberlerin yapıldığı günleri görürüz. Bu anlamda dün akşam itibarıyla bizler fırsatçılığa müdahale ettik ve edeceğiz. Zabıta ekiplerimizi görevlendirdik."
Öte yandan, 19-22 mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan "Başkent'te Kastamonu Günleri" etkinliği ile 18 Mart Şehitler Günü'nde yapılacak etkinliklerin çelenk sunma töreni dışında kalan bölümleri sağlık tedbirleri kapsamında iptal edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Sağlık

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