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Kastamonu'da köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.

21.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:32
Kastamonu'da köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı
Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Evrenya köyü Karabaş Mahallesi'nde köy muhtarı Hayri Yorulmaz'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnebolu'nun yanı sıra Bozkurt ve Abana belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında yaralanan Yorulmaz, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Evde büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Hayri Yorulmaz, Kastamonu, İnebolu, Güncel

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