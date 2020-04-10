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Kastamonu'da köy muhtarlarından videolu "Evde Kal" çağrısı

Kastamonu'da muhtarlar, çektikleri videolarla köylerindeki vatandaşların yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalmalarını istedi.

10.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:46
Kastamonu'da köy muhtarlarından videolu
Kastamonu'da muhtarlar, çektikleri videolarla köylerindeki vatandaşların yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalmalarını istedi.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna bağlı Kastamonu Muhtarlar Derneği tarafından başlatılan kampanyada, muhtarlar cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerle "Evde kal" çağrısı yaptı.
Muhtarlar, videoları kendi köylerinin sosyal paylaşım hesaplarından paylaştı.
Dernek Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün dünya üzerinde yayılmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Türkiye'nin bu virüse karşı başından itibaren çok iyi tedbirler aldığını anlatan Yapıcıoğlu, "Biz de Muhtarlar Derneği olarak bu kampanyaya 'Evde kal muhtar', 'Evde kal komşu' diyerek destek vermek istedik. Bu doğrultuda bizler de evimize kapandık. İşlerimizi evimizden takip ediyoruz. Muhtarlarla görüntülü olarak irtibatımızı sürdürüyoruz." dedi.
Tüm vatandaşlara evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Muhtarlarımız kendi köylerinde bu videoları paylaşıyor. Biz muhtarlar seçilmiş, örnek alınan, devletimizin köylerdeki temsilcileriyiz. Devletimiz evimizde kalmamızı, köyümüzden çıkmamamızı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkmamasını duyurdu. Biz bunları köylülerimize ileterek bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız da duyurulara duyarlı davranıyor."
Muhtarların 24 saat göreve hazır olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Muhtarlarımız devletiyle kol kola. Jandarma Teşkilatımız bütün muhtarlarla diyaloğunu güçlü bir şekilde sürdürmekte. Muhtarlarımız, sokağa çıkamayan, evinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçların giderilmesi noktasında onların yanında, hizmetinde ve emrindedir. 'Evde hayat daha güzel' diyoruz ve bu kampanyayı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Çakıllı köyü muhtarı Mustafa Ağacık ise kampanyanın çok güzel bir şekilde sürdüğünü belirterek, çektikleri videoların vatandaşların evde kalmaları konusunda fayda sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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