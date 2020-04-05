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Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği köylerden il ve ilçe merkezlerine giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

05.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:02
Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı
Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği köylerden il ve ilçe merkezlerine giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgınının önlenebilmesi için il merkezine çok yakın köylerin kapsam dışı bırakılarak, merkeze bağlı diğer köylerden il merkezine otomobil ve minibüslerle geliş ve gidişlerin, yine aynı maddede ve bu kararda sayılan istisnalar haricinde yasaklanmasına, aynı yasağın köylerden ilçe merkezlerine yönelik ulaşım için de yine aynı kapsamda uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Tarımsal üretim ve temel ihtiyaç maddelerinden gıda sektöründe önemli bir yer tutan hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için köylerde hayvan sağlığı hizmeti götüren veteriner hekimlerin kimlik kartlarını göstermeleri kaydıyla kısıtlamalardan muaf tutulmalarına karar verilmiştir" denildi.

Valilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını şöyle açıkladı:

"Köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine; ilçe merkezlerinden kısıtlama uygulanan günlerde il ve ilçe merkezlerine özel araçlarıyla gidiş geliş yapanların kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin ve pazar yerlerine ürün

getiren köylülerin istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek şartıyla seyahat sınırlamalarından muaf olduklarına; bu kişilerin araçlarında bulunan ve istisna şartlarını taşımayan diğer kişilerin bu istisnadan yararlanamayacağına karar verilmiştir." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz, Kastamonu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı - Haberler

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